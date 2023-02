Schulleiterin aus Sachsen schlägt Alarm: Schüler werden immer respektloser!

Norma Grube (39) ist Chefin der Trebra Oberschule in Marienberg. Dort erlebt sie immer wieder Schüler, die respektlos mit Mitschülern und Lehrern umgehen. © Uwe Meinhold

Grube ist Chefin der Trebra Oberschule in Marienberg. Seit Kurzem leitet sie auch noch die Untere Luisenschule in Chemnitz, weil sich weit und breit keine Schulleitung fand.

Im Erzgebirge gebe es ein gutes Sozialgefüge und stabile Elternhäuser, berichtet Grube gegenüber der "Welt". In Chemnitz sehe das anders aus: Etwa die Hälfte der Schüler kommt nicht aus Deutschland - das mache etwas mit der Schule.

Auf dem Schulhof würden 23 verschiedene Nationen aufeinandertreffen. Da ist Stress vorprogrammiert - etwa bei russischen und ukrainischen Schülern. Teilweise müssten Dolmetscher bei Elterngesprächen dabei sein, um vernünftig kommunizieren zu können.

Ein weiteres großes Problem: die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Lehrern! Beschimpfungen gegenüber den Lehrkräften würden zum schulischen Alltag gehören, berichtet die Schulleiterin.

Gleiches kritisierte auch CDU-Chef Friedrich Merz (67) bei Markus Lanz. "Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen."

Für die Paschas-Aussage wurde Merz anschließend heftig kritisiert. Er selbst verteidigte seine Aussage.