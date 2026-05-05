Schulmuseum in Chemnitz bangt um seine Existenz

Chemnitz - Das Schulmuseum Ebersdorf gehört seit Jahrzehnten fest zur Chemnitzer Kulturlandschaft. Es ist ein Ort, an dem Generationen Einblicke in den Schulalltag vergangener Zeiten erhalten haben. Ausgerechnet im Jahr seines 35-jährigen Jubiläums steht die traditionsreiche Einrichtung vor dem Aus.

Das Ebersdorfer Schulmuseum steht vor dem Aus. © Kristin Schmidt

Steigende Betriebskosten, erhöhter Mindestlohn und Nachzahlungen setzen das Museum massiv unter Druck. "Die Lage ist so kritisch, dass nicht klar ist, ob wir zum Jahresende noch existieren werden", sagt Museumsleiterin Birgit Raddatz (63).

Hinzu kommen die gekürzten Fördermittel der Stadt. "2025 betrug die bewilligte Förderung 21.850 Euro, in diesem Jahr beläuft sie sich auf 19.000 Euro", teilt das Rathaus auf TAG24-Nachfrage mit.

Um Kosten zu senken, musste das Museum bereits einen Ausstellungsraum im Erdgeschoss aufgeben. Für 2025 und das erste Quartal 2026 fallen die Kosten trotzdem noch an.

"Wenn ich das bezahle, kann ich meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen", so Raddatz.