Warum blühen an der Chemnitzer Schloßkirche keine Blumen?

Die Beete in der Parkanlage am Schloßberg sind noch unbepflanzt. © Kristin Schmidt

Rund um die Schloßkirche müssen sich Blumenliebhaber noch etwas gedulden: Anders als etwa im Stadthallenpark gab es für die runden Beete neben dem Miramar keine Frühjahrsbepflanzung.

Dort bleibt es noch ein paar Wochen kahl. Wie die Stadt mitteilt, ist für die Beete ausschließlich eine Sommerbepflanzung vorgesehen.

Diese werde erst gepflanzt, wenn keine Frostgefahr mehr besteht: "je nach Witterung zwischen Ende Mai und Anfang Juni".