Völlig vermüllt! Neuer Klo-Pavillon in Chemnitz wird zur Ekel-Ecke

Chemnitz - Der Küchwald in Chemnitz hat seit dem Kulturhauptstadt-Jahr einen schicken "Empfang" – doch übers lange Wochenende ein "Alltagsproblem". Der neue Pavillon zeigte sich am Sonntag völlig vermüllt, die Schließfächer waren nicht nutzbar und auf der Toilette gab es kein Papier.

Kulturhauptstadt-Erbe mit "Schönheitsfehler": Vor dem neuen Küchwald-Pavillon sammelte sich am langen Wochenende der Müll. © Uwe Meinhold

Dabei soll der "Empfangspunkt" an der Ecke Küchwaldstraße/Küchwaldring eigentlich genau das Gegenteil sein: ein freundlicher Anlaufpunkt mit Sitzgelegenheiten, Küchwaldkarte auf Monitor, Trinkbrunnen oder modernem WC.

Die Stadt erklärt den Zustand mit dem großen Andrang durch das schöne Wetter. Leider finde nicht bei allen Mitbürgern "das Mitgebrachte den Weg in die Abfallbehälter oder wieder zurück in den eigenen Hausmüll", so eine Stadtsprecherin. Normalerweise werde montags bis freitags gereinigt und geleert.

Beim stillen Örtchen, das bereits wegen seiner komplizierten Bedienung in der Kritik stand, soll jetzt nochmals nachgebessert werden: "Aus den aktuellen Erfahrungen wird künftig mehr Toilettenpapier zur Verfügung gestellt", heißt es aus dem Rathaus.