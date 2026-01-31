Seit Sommer 2023 gesperrt und nix passiert: Was wird aus dieser Treppe in Chemnitz?

Chemnitz - Was einst ein viel genutzter Schulweg war, ist seit mehr als zwei Jahren ein abgesperrtes Ärgernis im Park Schönau. Die Treppe gegenüber der Oberschule Schönau, die von der Guerickestraße in den Park führt, ist seit August 2023 eingezäunt. Der Grund: Laut der Stadt Chemnitz gilt die mit Naturstein verkleidete Treppe nicht mehr als verkehrssicher.

Diese Treppe in Chemnitz-Schönau ist dauerhaft gesperrt. © Ralph Kunz

Vor allem für Schüler der Oberschule war die Treppe Teil des Schulwegs. Eine Sanierung steht seit 2017 im Raum, ist vorerst aber nicht in Sicht.

Ursprünglich wurden die Kosten auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt. Vom Tisch ist die Erneuerung von Treppe und Stützmauer zwar nicht: "Die voraussichtlichen Kosten für die Anlage werden wiederholt mit der nächsten Haushaltsplanung angemeldet", so eine Stadt-Sprecherin.