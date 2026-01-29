Schulessen in Chemnitz: Erster Caterer denkt über Preissenkung nach

Chemnitz - Was landet mittags auf dem Teller der Chemnitzer Schulkinder? Und vor allem: Was kostet es? Diese Fragen sorgen seit Jahren für Diskussionen - bei Eltern, an Schulen und immer wieder auch im Stadtrat.

Gemeinsames Mittagessen in der Schule: Qualität, Preis und Akzeptanz sorgen seit Jahren für Diskussionen bei Eltern, Schulen und im Stadtrat. © x

Einer, der die Debatte aus der Praxis kennt, ist Silvio Kühne (53), Schulessen-Chef von CoWerk, das seit Jahren Schulverpflegung anbietet.

Er sagt: "Der Trend geht klar weg vom billigsten Essen. Es geht darum, was auf dem Teller liegt und ob Kinder es wirklich essen", sagt er. Der Preis bleibt trotzdem der größte Zankapfel. Aktuell zahlen Eltern in Chemnitz bis zu 5,70 Euro pro Portion. Für viele Familien ist das spürbar.

Kühne kann das nachvollziehen. Auch er ist Vater von zwei Kindern. "Der Preis belastet. Aber jahrelang wurde fast nur über Kosten gesprochen."



CoWerk gibt in Chemnitz und Umgebung rund 5000 Essen täglich aus. Rund 220 der insgesamt 500 Mitarbeiter kochen das Schulessen in mehreren regionalen Küchen.

Beliefert werden Kitas, Grundschulen und weiterführende Schulen. Unterschiedliche Altersgruppen brauchen unterschiedliche Angebote - auch das sei ein Punkt, der oft unterschätzt werde.