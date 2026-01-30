"Körperwelten"-Ausstellung in Chemnitz eröffnet

Chemnitz - Mehr als 10.000 Vorverkaufstickets und rund 200 Exponate: Die weltberühmte "Körperwelten"-Ausstellung in der Chemnitzer Markthalle wurde am Freitag eröffnet.

Körperspenderin Petra Roscher (69) war am Freitag zum ersten Mal in der Ausstellung. © Uwe Meinhold

Im Mittelpunkt der Schau steht der menschliche Körper und seine Entwicklung von der Geburt bis zum Tod. Ein fester Bestandteil der Ausstellung sind die berühmten Ganzkörper-Plastinate, die seit mehr als 30 Jahren Menschen auf der ganzen Welt faszinieren. Die Herstellung der Ausstellungsobjekte ist ein "komplexes und zeitintensives Verfahren", so Kuratorin Angelina Whalley (66).

Ein Jahr und etwa 1500 Arbeitsstunden fließen in die Präparation einer Körperspende. "Wenn ein verstorbener Körperspender ins Institut kommt, dann stoppen wir die Verwesung mithilfe von Formalin", so Whalley. Das wird in die Blutgefäße gespritzt.

"Dann haben wir alle Zeit, die wir brauchen, um die anatomischen Strukturen herauszuarbeiten. Wenn die Präparation dann beendet ist, setzt der Prozess der Plastination ein." Vereinfacht gesagt wird dabei das Wasser im Körper durch einen Kunststoff ausgetauscht.

Whalley: "Wenn im Gewebe kein Wasser mehr enthalten ist, dann kann der Körper auch nicht mehr verwesen."