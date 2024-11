Sie absolvierte 1241 Kilometer in 20 Tagen: Imkerin ist die Chemnitzer Radel-Königin

Heike (55) und Andreas Janthur (58) zeigen ihre Auszeichnungen als "die aktivste Radlerin" und "das Team mit den radelaktivsten Teilnehmern" beim Stadtradeln. © Uwe Meinhold

"Ich war mit meinem Mann das erste Mal dabei, weil unser Radurlaub auf dem Termin lag", sagt Imkerin Heike Janthur.

Die diesjährige Route führte sie von Euba über Thüringen nach Frankfurt, durch den Taunus, nach Zürich und Bayern. "Allerdings hatten wir auf einem Teil der Strecke Pech mit dem Wetter und mussten die Bahn nehmen."

Dennoch kamen 1241 Kilometer zusammen! Außerhalb der Urlaubszeit ist die Imkerin ebenfalls viel mit dem Drahtesel unterwegs: "Ich versuche, kleinere Auslieferungen mit dem Rad zu erledigen." Darüber hinaus nahm sie bereits am Fichtelberg- und Spreewald-Radmarathon teil.

Kilian Tasche (33) nahm zum vierten Mal an der Aktion teil und sammelte sogar 2495 Kilometer auf seinem Bike. Die legte er unter anderem mit großen Wochenendausflügen und einer Art Duathlon seines Vereins Lauf-KulTour zurück. "Ich habe Spaß an langen und ausdauernden Sachen", so Tasche. Er trainiert nicht für Wettkämpfe - "ich mache das vielmehr für mich und Freunde".