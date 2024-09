Sieben spannende Ausflugstipps für den Herbst-Sonntag

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Kein Problem! Wir haben sieben Ideen für einen Ausflug mit Euren Liebsten in Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz - Das Schloss Rabenstein bietet im September an vier Sonntagen jeweils ein musikalisch-kulturelles Programm im Biergarten. Am heutigen Sonntag präsentiert F.E.A. ab 14 Uhr Coversongs aus Rock, Pop und Folk, aber auch eigene Lieder und Kompositionen. Neben der Gitarre und dem Bass erklingt auch gern das Klavier, die Geige oder eine Flöte.

Chemnitz - Im Rahmen des European Peace Ride verwandelt sich das Chemnitzer Eissportzentrum (Wittgensdorferstraße 2A) in eine bunte Festmeile für die ganze Familie. Mit dem ersten Sattelfest erwartet Euch ein einzigartiges Sport- und Familienevent, das Spaß, Bewegung und kulturellen Austausch miteinander vereint.

Chemnitz - Die Schlagzeugerin Vivi Vassileva (30) holt aus Marmeladengläsern, Blumentöpfen und Co. ungeahnte Töne heraus. Das könnt Ihr am heutigen Sonntagabend im Chemnitzer Opernhaus sehen.

So lange können Ihr das frühmittelalterliche Lagerleben mit Handwerks- und Alltagskünsten bestaunen. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder (sechs bis 16 Jahre) einen Euro.

Nossen - Im Klosterpark Altzella (Zellaer Straße 10) lassen sich zwischen 13 und 17 Uhr mehrere Sippen aus dem frühen Mittelalter nieder. Sie haben sich durch ein Loch im Raum-Zeit-Kontinuum verirrt und rasten im Park, bis sie einen Weg zurück in ihre Zeit finden.

Direktvermarkter der Region bieten ihre Produkte an und man kann moderne Landtechnik und historische Traktoren bestaunen. Es gibt Mitmach-Stände und für Kinder eine Strohburg zum Toben, außerdem musikalische Unterhaltung.

Oelsnitz - Im Rahmen des Themenjahres "775 Jahre Schloss Voigtsberg" öffnet von 10 bis 18 Uhr der "Voigtsberger Bauernmarkt" im Schloss in Oelsnitz im Vogtland (Schloßstraße 32) seine Pforten.

Rochlitz - Auf dem Rochlitzer Berg (Zufahrt über B175) wird von 10 bis 17 Uhr am Geoportal Porphyrhaus der Tag des Geotops gefeiert. Vor Ort trefft Ihr auf Steinarbeiter, die ihr Können bei der Arbeit am Rochlitzer Porphyrtuff zeigen. Es gibt einen Vortrag, Gästeführungen und Ihr könnt mittels Virtual Reality auf Zeitreise in einen alten Steinbruch gehen.

Der Eintritt ist frei, für die Führungen und VR-Brillen fallen Gebühren an.

TAG24 wünscht Euch einen ereignisreichen Sonntag!