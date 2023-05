28.05.2023 16:25 Simson Schwalbe aus Garage in Chemnitz geklaut: 500 Euro Belohnung!

In Chemnitz haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag aus einer Garage in der Straße Usti Nad Labem eine Simson Schwalbe geklaut.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Simson aus Garage in Chemnitz gestohlen! Diese Schwalbe wurde in der Nacht zu Samstag in Chemnitz geklaut. © privat Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah der Diebstahl in der Nacht zu Samstag. Unbekannte Täter hebelten eine Garage in der Straße Usti Nad Labem auf und entwendeten eine Simson Schwalbe.

Das Kleinkraftrad der DDR vom Baujahr 1985 befand sich laut des Besitzers in einem Top-Zustand. Chemnitz Lokal Notfall am Feiertag? Hier bekommt Ihr in Chemnitz Hilfe Der Stehlschaden beträgt nach Polizeiangaben circa 4000 Euro, der Sachschaden etwa 500 Euro. "Als Belohnung würde ich 500 Euro zahlen", so der Besitzer gegenüber TAG24. Hinweise gern per E-Mail an: geraldmende45@web.de. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen.

Titelfoto: privat