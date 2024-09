Sirenen-Alarm! Heute wird's in Chemnitz laut

Chemnitz - Am heutigen Donnerstag findet wieder der bundesweite Warntag statt. Auch Chemnitz beteiligt sich daran.

Um 11 Uhr werden die Chemnitzer Sirenen wieder zu hören sein. © Kristin Schmidt

Um 11 Uhr wird zentral über die Nationale Warnzentrale in Bonn eine Probewarnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst.

Diese erscheint dann unter anderem in der WarnApp NINA und per Mobilfunkdienst Cell Broadcast oder an digitalen Stadtinformationstafeln.

Wie die Stadt Chemnitz mitteilte, wird in der Stadt die "von den Sirenen an allen Standorten sowie an einem Großteil der Haltestellen der CVAG der Ton 'Warnung vor einer Gefahr' zu hören sein."

Dabei handelt es sich um einen einminütigen Heulton, der aus sechs Töne von je fünf Sekunden Dauer und je fünf Sekunden Pause besteht. Einen Gong oder eine Sprachdurchsage wird es dabei nicht geben.

Als Text für die Anzeigetafeln ist geplant: "Probewarnung Bundesweiter Warntag 2024".