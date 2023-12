So feiert Chemnitz dieses Jahr Weihnachten!

Wie feiern Chemnitzer Promis Weihnachten? TAG24 hat sich umgehört - bei OB Sven Schulze (52, SPD) und vielen mehr.

Von Mario Adolphsen, Sebastian Gogol

Chemnitz - Wenn am heutigen Samstagabend die Geschäfte schließen, auf dem Weihnachtsmarkt die Lichter ausgehen und in den Buchhaltungen die letzten Häkchen unter die Jahresbilanz gesetzt werden, dann kehrt sie endlich ein: die lang ersehnte Ruhe zum Fest. Ob Oberbürgermeister, Firmenchef, Sportler oder DJ: Auch für die bekanntesten und umtriebigsten Chemnitzerinnen und Chemnitzer beginnen heute die besinnlichen Tage in Familie. So feiert Chemnitz Weihnachten:



Sven Schulze (52, SPD, Oberbürgermeister)

"Ich werde Weihnachten im Kreise der Familie verbringen und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit meinen Kindern. Am Heiligabend gibt es bei uns den Klassiker: Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Über Weihnachten und Neujahr fahre ich weg und besuche Freunde in Frankreich."

OB Sven Schulze (52, SPD) wird Weihnachten im Kreise der Familie verbringen. © Sven Gleisberg

René Kraus (50, Leiter der Berufsfeuerwehr)

"Am Heiligabend ist es bei uns Tradition, in die Kirche zu gehen. Abends gibt es Bratwurst mit Sauerkraut. Den 1. Weihnachtsfeiertag beginnen wir mit dem Besuch der Christmette. Wenn wir zurückkommen, finden wir unter dem Weihnachtsbaum die Geschenke, welche das Christkind gebracht hat."

Berufsfeuerwehr-Leiter René Kraus (50) geht an Heiligabend in die Kirche. © Kristin Schmidt

Ralf Schulze (56, C3-Chef)

"Ich verbringe Heiligabend mit meiner Familie zu Hause. Am 1. Weihnachtsfeiertag besuche ich dann das 'Darkstorm-Festival' bei uns in der Stadthalle."

C3-Chef Ralf Schulze (56) verbringt Heiligabend bei seiner Familie. © Kristin Schmidt

Anja Dube (54, Tierpark-Chefin)

"Ich habe dieses Jahr zu Weihnachten frei und genieße die freien Tage. Ich wünsche mir für Tierpark und Wildgatter gesunde und zufriedene Menschen und Tiere sowie eine weitere gute Entwicklung beider Einrichtungen."

Auch Tierpark-Chefin Anja Dube (54) genießt die freien Tage. © Uwe Meinhold

Andreas Wöllenstein (54, Unternehmer)

"Das Weihnachtsfest verbringe ich bei meiner Familie in Landshut in Niederbayern. Ich versuche, rechtzeitig zurück zu sein, um das Heimspiel der Niners in der Messehalle zu sehen. "



Andreas Wöllenstein (54) verbringt Weihnachten in Bayern. © Kristin Schmidt

Christoph Dittrich (52, Theater-Intendant)

"Die Weihnachtsgans im großen Familienkreis ist unsere schönste Tradition. Dann drücke ich fest die Daumen, dass es keine Erkrankungen im Ensemble gibt, da auch an den Feiertagen sofort Ersatz organisiert werden müsste."

Theater-Intendant Christoph Dittrich (52) freut sich auf die Weihnachtsgans. © Uwe Meinhold

Sabine Wolfram (63, Leiterin des smac)

"Weihnachten verbringe ich im engsten Familienkreis zu Hause bei meiner Mutter (94). Ich wünsche mir die Rückkehr zur diplomatischen Krisenbewältigung und dass 'Nie wieder' jetzt auch wirklich gelebt wird."

Sabine Wolfram (63) verbringt Weihnachten bei ihrer Familie. © Uwe Meinhold

Anja Richter (Direktorin der Kunstsammlungen)

"Die Weihnachtsfeiertage sind bei uns immer voll mit Treffen und Besuchen. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Aber es fühlt sich auch sehr schön an, die sonst eher entfernt lebenden Freunde, die zu dieser Zeit mal wieder in der Stadt sind, treffen zu können."

Anja Richter freut sich auf Familie und Freunde. © Uwe Meinhold

Thomas Schönlebe (58, Geschäftsführer des LAC Erdgas)

"Ich feiere traditionell am Vormittag mit guten Freunden bei einem Glühwein und nachmittags ganz in Familie zu Hause."



Thomas Waldheim (53, "Kraftverkehr"-Chef)

"Meine Frau und ich besuchen unsere Familien und finden auch Zeit für geruhsame Stunden zu zweit in unserem neuen Zuhause auf dem Land."



Thomas Waldheim (53) feiert Weihnachten auf dem Land. © Kristin Schmidt

Martin Jonas (48, Klinikums-Chef)

"Ich verbringe die Feiertage im Kreis der Familie. Sowohl dienstlich als auch privat wünsche ich allen, dass sie gesund und unbeschadet durch die Feiertage kommen und dass genügend Zeit für Besinnung und Besinnlichkeit bleibt."

Klinikums-Chef Martin Jonas verbringt Weihnachten ebenfalls bei seiner Familie. © PR

Jürgen Kabus (42, Direktor des Industriemuseums)

"Ich verbringe die Feiertage mit meiner Familie, meiner Frau und meinen beiden Söhnen. Wir werden ganz klassisch zu den Großeltern fahren und so ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsfest verbringen."

Jürgen Kabus (42) freut sich auf ein besinnliches Fest. © Uwe Meinhold

Christian Tiffert (41, CFC-Trainer)

"Am Heiligabend sind wir immer in Chemnitz und fahren meist an den Feiertagen zur Familie oder sie kommen hierher. Haben die letzten Male immer Raclette gemacht."

Bei CFC-Coach Christian Tiffert (41) gibt's Raclette. © picture point/Sven Sonntag

André Hardt (55) & Kristin Hardt (43, Radio Chemnitz)

"Wenn wir Heiligabend bis 12 Uhr unsere Sendung gemacht haben, wird Kristin im Kreis ihrer Familie Weihnachten feiern, mit ihren beiden Hunden, den 13 Hühnern und Minischwein 'Rosa'. Auch André feiert ganz entspannt, in diesem Jahr erstmals mit einem Truthahn-Braten statt Weihnachtsgans."

André Hardt (55) & Kristin Hardt von Radio Chemnitz sind Heiligabend noch auf Sendung. © PR

DJ Dirk Duske (53)

"Ich bin mit meiner Freundin am Heiligabend erst bei meiner Familie, dann bei ihrer Familie. Bei meiner Mama gibt es Kartoffelsalat und Würstchen. Ansonsten bedeutet Weihnachten für mich auch immer Auflegen. Vor allem am 25. zur 'Coming Home Party', das ist Tradition."



DJ Dirk Duske (53) freut sich auf Kartoffelsalat und Würstchen. © Uwe Meinhold

Aljona Savchenko (39, Eiskunstläuferin)

"Weihnachten bin ich mit meiner Familie zu Hause. Wir wollten eigentlich wegfahren, aber meine Tochter ist krank, deshalb bleiben wir in Chemnitz."

Robin Szolkowy (44, Eiskunstläufer)

"Dieses Jahr verbringe ich Weihnachten mit meiner Familie samt Mama und Schwiegereltern in einem Hotel mit Kidsclub. So können wir uns mal entspannen."

Aljona Savchenko (39) und Robin Szolkowy (44) sind beide bei ihrer Familie. © Uwe Meinhold

Doreen Lämmel (46, Weihnachtsengel)