So liefen die ersten Tage in der neuen Chemnitzer Praxiswelt

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Vor zwei Wochen hat im Johanniskarree in Chemnitz die Praxiswelt ihren Betrieb aufgenommen. Im Ambulanten OP-Zentrum fanden schon die ersten Eingriffe statt.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Die Praxiswelt im Johanniskarree in Chemnitz wurde vor rund zwei Wochen offiziell in Betrieb genommen. Im Ambulanten OP-Zentrum (AOZ) wurden erste Operationen durchgeführt.

Die Praxiswelt sitzt im Johanniskarree.
Die Praxiswelt sitzt im Johanniskarree.  © Ralph Kunz

Am 29. Juni fand die erste Operation im neuen AOZ statt: Augenarzt Patrick Straßburger entfernte während des lidchirurgischen Eingriffs einen Tumor am Auge. Seitdem wurden bereits zahlreiche ambulante Operationen erfolgreich durchgeführt.

Das neue Zentrum befindet sich in der sechsten Etage der Praxiswelt im Johanniskarree. Die unmittelbare Nähe zu den medizinischen Fachbereichen ermöglicht eine enge Zusammenarbeit und abgestimmte Abläufe - von der Untersuchung über die Operation bis zur Nachsorge.

"Für viele Patientinnen und Patienten bedeutet das neue Ambulante OP-Zentrum eine Behandlung in einer vertrauten Umgebung. Die enge Anbindung an die Fachbereiche ermöglicht kurze Wege und abgestimmte Abläufe", erklärt Straßburger.

Das Team des ambulanten OP-Zentrums steht in einem der drei OP-Säle.
Das Team des ambulanten OP-Zentrums steht in einem der drei OP-Säle.  © Poliklinik gemeinnützige GmbH Chemnitz
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Aktuell nutzen die Augenheilkunde, die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, die Urologie und die Handchirurgie die neuen Kapazitäten. Perspektivisch sollen weitere Fachbereiche hinzukommen.

Titelfoto: Ralph Kunz

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