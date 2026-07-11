Fünfter Wasserrohrbruch in Chemnitz: Vollsperrung aufgehoben

Chemnitz - In Chemnitz ist es schon wieder zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Es ist der fünfte Fall in den vergangenen drei Monaten.

In Chemnitz hat es wieder einen Wasserrohrbruch gegeben, diesmal auf der Eislebener Straße. © Jan Härtel/Chempic

Diesmal war die Eislebener Straße in Stadtteil Bernsdorf betroffen, wo erneut ein Trinkwasserrohr geplatzt ist.

Wie die Polizei bestätigte, war die Eislebener Straße zwischen Reichenhainer Straße und Bernsdorfer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung dauerte bis Samstagabend.

Glück im Unglück: Anwohner waren nicht direkt betroffen, da sich in dem Gebiet hauptsächlich Garagen und Gärten befinden.



