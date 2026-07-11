Fünfter Wasserrohrbruch in Chemnitz: Vollsperrung aufgehoben

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In Chemnitz ist es schon wieder zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Es ist der fünfte seit April. Die Eislebener Straße war voll gesperrt.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - In Chemnitz ist es schon wieder zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Es ist der fünfte Fall in den vergangenen drei Monaten.

In Chemnitz hat es wieder einen Wasserrohrbruch gegeben, diesmal auf der Eislebener Straße.
In Chemnitz hat es wieder einen Wasserrohrbruch gegeben, diesmal auf der Eislebener Straße.  © Jan Härtel/Chempic

Diesmal war die Eislebener Straße in Stadtteil Bernsdorf betroffen, wo erneut ein Trinkwasserrohr geplatzt ist.

Wie die Polizei bestätigte, war die Eislebener Straße zwischen Reichenhainer Straße und Bernsdorfer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung dauerte bis Samstagabend.

Glück im Unglück: Anwohner waren nicht direkt betroffen, da sich in dem Gebiet hauptsächlich Garagen und Gärten befinden.

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Es ist bereits der fünfte Wasserrohrbruch in Chemnitz innerhalb der vergangenen drei Monate. Zunächst war Mitte April auf der Zwickauer Straße ein Rohr geplatzt und hatte die Straße unterspült. Im Mai gab es zwei Wasserrohrbrüche auf dem Kaßberg und erst vor einer Woche auf der Dorotheenstraße.

Erstmeldung: 11. Juli, 12.49 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.40 Uhr

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

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