So steht es um den neuen Chemnitzer Kultur-Hotspot im alten Straßenbahndepot

Chemnitz - Von der Wiege des ÖPNV in Chemnitz zum Hotspot der Kulturhauptstadt: Auf dem Gelände des alten Straßenbahndepots in Kappel wird gehämmert, verlegt und geschraubt.

Garagencampus-Projektleiter Jörg Wittig (49) am historisch ersten Schmalspur-Gleis des ehemaligen Betriebshofs (Gleis 0). © Maik Börner

Im nächsten Frühjahr soll der neue Garagencampus an der Zwickauer Straße fertig sein. Eine Zusammenarbeit von CVAG und Straßenbahnmuseum.

Dass die Arbeiten gut im Zeitplan liegen, ist vor allem Aufgabe von Projektleiter Jörg Wittig (49): "Wir haben acht verschiedene Unternehmen, die hier arbeiten. Für mich als Chemnitzer ist es etwas ganz Besonderes, in Chemnitz so was zu bauen. Ein Wunschtraum, der in Erfüllung gegangen ist."

Aus dem alten Betriebshof wird zur Kulturhauptstadt für fünf Millionen Euro eine große Kultur-Location im Retro-Industrie-Chic mit Eventhalle, Kreativwerkstatt und Workshop-Räumen. Seit dem Richtfest im März wurde das Dach neu gedeckt, außerdem die Außen- und Innenwände statisch saniert.

"Im Inneren haben wir die originalen Wärmeanlagen erhalten sowie die nackten Wände nur gestrahlt und dann transparent beschichtet", erklärt CVAG-Sprecherin Juliane Kirste (39). "Wir wollen so viel wie möglich vom Original-Bestand erhalten."

Als Nächstes stehen dann der Fußboden, die Außentore und die Elektroanschlüsse an.