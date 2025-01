So versteckt Chemnitz das "Loch der Schande"

Chemnitz - Am "Loch der Schande" zwischen TIETZ und Zschopauer Straße erleben die Chemnitzer seit dem heutigen Mittwochmittag ihr blaues Wunder. Die Stadt hat kurz vor dem offiziellen Kulturhauptstadt-Opening die zugewucherte Brachfläche mit einem blauen Sichtschutz versehen. Zeitlicher Zufall oder wurde die Stadtverwaltung durch eine TAG24-Anfrage aufgeschreckt?

Längst gilt es als neues Contiloch in Chemnitz, das sogenannte Baufeld 3 der "Johannis-Vorstadt" mitten in der Stadt. Die Leipziger HANSA Real Estate will auf 10.000 Quadratmetern unter dem Namen "Moritz am Park" Luxuswohnungen für Senioren bauen, doch der eigentlich für Herbst 2023 geplante Baustart verzögert sich bis heute.

Der Investor selbst kündigte erste vorbereitende Maßnahmen für das Frühjahr an, als Grund für die anhaltenden Verzögerungen wurde der schleppende Verkauf der Wohnungen genannt.

Die heutigen Maßnahmen seien "planmäßig", schreibt das Rathaus in seiner Antwort. Am Montag und Dienstag habe der städtische Bauhof die Bauzäune stabilisiert und ergänzt sowie das Umfeld "entrümpelt".

Inwieweit Kreativität oder doch eher Zeitdruck beim städtischen Handeln eine Rolle gespielt haben, ist unklar. TAG24 hatte bereits am heutigen Mittwochmorgen im Rathaus angefragt, ob das "Conti-Loch 2" trotz der hitzigen Diskussionen während der letzten Monate zur KuHa-Eröffnung in diesem Zustand bleiben soll.

SPD-Stadtrat Detlef Müller (60) ging noch am Vormittag davon aus, dass die Veranstalter "die Umzäunung zeitnah passend gestalten und die Besucher eine kreative Sichtschutzgestaltung vorfinden werden."

Das alte Conti-Loch 2015, bevor das Technische Rathaus hier hochgezogen wurde. © Maik Börner

Das ursprüngliche Conti-Loch hätte in diesem Jahr ein großes Jubiläum gefeiert. Die berühmteste Chemnitzer Baugrube der Nachwendezeit am Dresdner Platz wäre 30 Jahre alt geworden. Wie hatte der Platz, auf dem heute das Technische Rathaus steht, so einen Kultfaktor erlangt?

Die Geschichte rund um das Areal begann schon zu DDR-Zeiten. 1987 wurde der Bau eines Mikroelektronik-Werks begonnen. Vier Jahre später übernahmen zwei Investoren das Gelände an der Bahnhofstraße. Es gab große Pläne: Die neu gegründete Conti-Bau GmbH wollte Mitte der 1990er-Jahre dort einen Neubau mit Büros, Geschäften, einem Kino und einem Hotel errichten - die Conti-Galerie.

1994 wurden die alten Gebäude abgerissen und 1995 die neu entstandene Baugrube übergeben. Das Projekt scheiterte vermutlich an fehlendem Geld. Statt einer modernen Galerie entwickelte sich das Gelände zu einer grünen Oase mitten in Chemnitz. Erst wucherte Unkraut in der Grube, dann wuchsen Sträucher und sogar Bäume.

In den frühen 2000er-Jahren gab es eine neue Idee: Im Conti-Loch sollte eine überdachte Ski-Arena entstehen. Aber auch daraus wurde nichts.