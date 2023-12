So wappnen sich Chemnitzer Tierheim und Tierpark für Silvester

Für Tiere ist die Böllerei zu Silvester großer Stress. TAG24 hat nachgefragt, wie sich das Chemnitzer Tierheim und der Tierpark darauf vorbereiten.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Knall! Krach! Boom! Bang! So klingt der Soundtrack an Silvester. Wenn die Raketen in den Himmel starten und die Böller am Boden zerknallen, dann ist das für Manche ein würdiger Jahresausklang, für viele Tiere aber auch ein Horror-Szenario.

Der Eingang des Tierparks. Silvester ist bis 14 Uhr geöffnet. © Uwe Meinhold Der Tierpark und das Tierheim am Pfarrhübel in Chemnitz ergreifen so einiges an Vorsichtsmaßnahmen, um ihren Tieren den Jahreswechsel so stressfrei wie möglich zu gestalten. Im Tierpark halten sich die Maßnahmen zum Schutz der tierischen Bewohner in Grenzen. Aus gutem Grund! "Die Tiere sollen nicht aus ihrem gewohnten Rhythmus gebracht werden", sagt Jan Klösters (40, Zoopädagoge), der seit 2018 im Tierpark arbeitet. Zum Jahreswechsel werden beispielsweise die Fenster der Ställe und Gebäude geschlossen, um mögliche Brände zu verhindern. Außerdem patrouilliert der Wachschutz zu Neujahr verstärkt im Gelände, um Brände oder Schäden frühzeitig entdecken zu können. Fluchttiere wie die Przewalski-Pferde des Tierparks dürfen auf das Außengehege. Würde man diese im Stall einsperren, dann könnten sich die Tiere gegenseitig verletzen, wenn sie durch Krach aufgescheucht werden. Chemnitz Lokal So läuft in Chemnitz die Jobsuche auf dem Weihnachtsmarkt Im Tierpark gibt es circa 250 verschiedene Tierarten.

Zoopädagoge Jan Klösters (40) arbeitet seit 2018 im Tierpark. © Uwe Meinhold

Die Tiere nicht aus dem gewohnten Rhythmus bringen: so auch bei den Przewalski-Pferden im Tierpark. © Uwe Meinhold

Im Chemnitzer Tierheim fällt das Gassigehen komplett aus

Anne Schilling (36, l.) und Vanessa Haasper (29), Mitarbeiterinnen im Tierheim Chemnitz, mit Hündin Antonia, die mit Geschirr und Halsband doppelt gesichert ist. © Kristin Schmidt Das Tierheim Chemnitz am Pfarrhübel beherbergt etwa 100 Tiere, davon über 40 Hunde. Vor allem diese Vierbeiner benötigen über den Jahreswechsel besondere Aufmerksamkeit. "In dieser Zeit sichern wir die Hunde mit einem Sicherheitsgeschirr, einem zusätzlichen Halsband und einer Doppelleine", sagt Anne Schilling (36), Tierärztin und stellvertretende Leiterin des Tierheims. Wenn sich Hunde erschrecken, bestehe die Gefahr, dass sie sich aus einer einfachen Sicherung herauswinden und weglaufen. Die Tiere könne man dann nur schwer wieder einfangen, da diese verängstigt und verstört seien. "Auch das Gassigehen an Silvester wird komplett ausfallen, um die Tiere keiner Gefahr auszusetzen", sagt die 36-Jährige. Dazu werden auch die Fenster sowie die Außengehege des Tierheims geschlossen. "Wir wollen den Tieren eine Rückzugsecke schaffen", meint Anja Schilling. Auch auf zu reichhaltige Ernährung werde an diesen Tagen verzichtet, damit die Tiere vor Aufregung sich nicht erbrechen oder Durchfall bekommen. Chemnitz Lokal Ein Tag nach Verkaufsbeginn: So läuft in Chemnitz der Feuerwerksverkauf Im Notfall gebe es noch die Möglichkeit, in Absprache mit dem Tierarzt, Beruhigungsmedikamente zu verabreichen.

Ein Hund im Hundezwinger im Tierheim Chemnitz am Pfarrhübel. © Kristin Schmidt

Tradition verpflichtet?

Kommentar von Sebastian Gogol