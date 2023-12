So zufrieden sind die Chemnitzer Weihnachtsmarkt-Händler

Chemnitz - Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt neigt sich dem Ende zu und öffnet am heutigen Freitag zum vorletzten Mal seine Türen. Neben Ständen, die bereits seit vielen Jahren ihre Produkte verkaufen, gibt es auch einige Händler, die erstmals nach Chemnitz kamen. Ihr Fazit fällt durchweg positiv aus.

Die Finanzfachangestellte ist vor 25 Jahren von der Ukraine nach Chemnitz gekommen und bietet seit Juni auch auf dem Wochenmarkt ukrainische Spezialitäten an.

Tetyana Junghänel (47), Inhaberin des Standes "Chebure Queen", ist begeistert von den Menschen, die ihre Chebureki und Pelmeni kaufen: "Die Leute sind alle so herzlich und nett. Es hat Spaß gemacht, sie zu bedienen."

Die Besucher schätzten die badischen Spezialitäten wie Eierlikör, Whisky & Co. "Viele kaufen auch unsere Whisky-Geschenksets", so Teixeira.

Und das nicht nur am Wochenende: Auch in der Woche habe es guten Umsatz gegeben.

Auch am Räucherkerzenstand der Firma Huss aus Neudorf vermeldet Michèle Brode (25) nur Gutes: "Ich bin mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden."

Leo Nguyen (31) verkauft Glühwein am Stand von Polster Catering. Dort ist bargeldloses Zahlen möglich. © Kristin Schmidt

Debit- und Kreditkarte, Google Pay und Co.! Es gibt auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt Händler, wo man damit zahlen kann.



An den Ständen sind dazu auch Hinweisschilder zu finden, so wie bei Christoph Schmidt (47). Er betreibt seit sechs Jahren seinen Stand auf dem Jakobikirchplatz und verkauft dort Dufthölzer. "Bei mir ist bargeldloses Zahlen ab 10 Euro möglich", sagt er.

Und wie sieht das bei Glühwein und Roster aus? Am Stand von Polster Catering auf dem Neumarkt geht das ohne Mindestumsatz. Das Pfand für die Tassen wird dort zunächst mit abgebucht und bei der Rückgabe bar ausgezahlt. Auch am Rosterstand in unmittelbarer Nähe ist dies möglich. Das Angebot werde gut angenommen.

Auch erzgebirgische Holzkunst kann bargeldlos erworben werden. Am Stand der Galerie Schmidt-Rottluff geht das.

"Wir haben das Gerät der Firma Sumup dafür mit eigener SIM-Karte und Mobilfunknetz", sagt Dominik Preis (25). Die Händler sorgen selbst für die dafür nötige Infrastruktur (Internetverbindung), heißt es dazu aus dem Rathaus.