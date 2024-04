Sommer in der Chemnitzer City, doch die Freibäder bleiben zu

Chemnitz - Ab dem heutigen Samstag schießen die Temperaturen auch in Chemnitz in kaum gekannte Höhen für Anfang April: heute bis 25 Grad, am Sonntag sogar bis 27 Grad! Ab ins Freibad oder abkühlen in einem Brunnen? Das geht noch nicht, der April-Sommer kommt zu früh für die Stadt.

Der Brunnen vor der Stadthalle ist noch nicht in Betrieb. © Sven Gleisberg

Wasserratten werden angesichts der hohen Temperaturen enttäuscht sein: "Ein Vorziehen des Saisonstarts ist aus wirtschaftlichen sowie personellen Gründen nicht vorgesehen", heißt es von der Chemnitzer Stadtverwaltung.

Die Arbeiten zur Inbetriebnahme der Freibäder laufen allerdings schon. Die ersten Chemnitzer Freibäder eröffnen am 18. Mai. Etwas früher startet die Saison an Stauseen - in Rabenstein wird am 28. April angebadet. Brunnen in Chemnitz werden seit dem 28. März nach und nach in Betrieb genommen.

Sonnenanbeter auf Grünflächen kommen am Wochenende auch in Chemnitz auf ihre Kosten: "Sonnenbaden ist grundsätzlich erlaubt, Ausnahmen bilden eingefriedete und naturbelassene oder extensiv gepflegte Flächen", erklärt das Rathaus.

Allerdings sollte man beim Sonnenbaden vorsichtig sein. Amtsärztin Hildegard Geisler (57) mahnt, es nicht zu übertreiben: "Die Haut sollte langsam an längere Sonnenbestrahlung gewöhnt werden." Nach Monaten, in denen Menschen weniger Zeit unter freiem Himmel verbrachten, ist die Haut jetzt besonders empfindlich gegenüber Sonnenstrahlen.