Großer Andrang beim letzten verkaufsoffenen Sonntag
Chemnitz - Beim letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr war die Innenstadt wieder gut besucht.
Ina Schreiter (55) und Heiko Günther (56) aus Grimma waren wegen des Weihnachtsmarktes zu Besuch in Chemnitz.
Zudem waren sie spontan in der Galerie Roter Turm einkaufen.
Ina Schreiter findet den verkaufsoffenen Sonntag gut: "Weil man sich aufwärmen und Weihnachtsgeschenke kaufen kann."
Laut Center-Manager Jörg Knöfel (58) war der Sonntag besser besucht und stärker vom Umsatz als der vor 14 Tagen. Allerdings gibt es keine Steigerung im Vergleich zu anderen Jahren, was die Besucherzahl angeht.
