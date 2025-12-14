 1.450

Großer Andrang beim letzten verkaufsoffenen Sonntag

Beim letzten verkaufsoffenen Sonntag war die Chemnitzer Innenstadt wieder gut besucht.

Chemnitz - Beim letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr war die Innenstadt wieder gut besucht.

Heiko Günther (56, l.) und Ina Schreiter (55) nutzten den verkaufsoffenen Sonntag für Einkäufe.
Heiko Günther (56, l.) und Ina Schreiter (55) nutzten den verkaufsoffenen Sonntag für Einkäufe.  © Ralph Kunz

Ina Schreiter (55) und Heiko Günther (56) aus Grimma waren wegen des Weihnachtsmarktes zu Besuch in Chemnitz.

Zudem waren sie spontan in der Galerie Roter Turm einkaufen.

Ina Schreiter findet den verkaufsoffenen Sonntag gut: "Weil man sich aufwärmen und Weihnachtsgeschenke kaufen kann."

Auch der Weihnachtsmarkt war am Sonntag gut besucht.
Auch der Weihnachtsmarkt war am Sonntag gut besucht.  © Ralph Kunz

Laut Center-Manager Jörg Knöfel (58) war der Sonntag besser besucht und stärker vom Umsatz als der vor 14 Tagen. Allerdings gibt es keine Steigerung im Vergleich zu anderen Jahren, was die Besucherzahl angeht.

Titelfoto: Ralph Kunz

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: