Sperrung und Halteverbote in der Chemnitzer Innenstadt am Sonntag

Chemnitz - Am Sonntag kommt es in der Chemnitzer Innenstadt zu einer Sperrung. Außerdem müsst Ihr mit Halteverboten rechnen.

Die Brückenstraße wird am Sonntag stadtauswärts gesperrt. © Sven Gleisberg

Die Sperrung betrifft den Zeitraum von 19 bis 20.30 Uhr. Stadtauswärts wird die Brückenstraße zwischen Straße der Nationen und Bahnhofstraße gesperrt. In diesem Abschnitt bestehen außerdem Halteverbote, um die Straße freizuhalten.

Grund ist die Eröffnungsveranstaltung von TACHELES 2026, es wird das Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen eingeläutet.

Die Linien 1, 2 und 51 der CVAG werden umgeleitet.