Spendenaktion gestartet: Chemnitzer Hilfebus braucht selber Hilfe

Chemnitz - Sie sind für Wohnungslose und Menschen in Not unterwegs: Der Hilfebus in Chemnitz fährt das Jahr über verschiedene Punkte in der Stadt an, um Bedürftige mit Decken und warmen Getränken zu versorgen. Doch jetzt braucht der Verein selbst Hilfe: Es läuft eine Spendenaktion für einen eigenen Transporter.

Linda Bielig (23, l.) und die anderen Mitglieder des Hilfebusses bitten um Spenden. © Sven Gleisberg

Warum der Nothilfe-Verein ein eigenes Gefährt braucht, erklärt Nadine Seidel (36): "Wir haben aktuell immer Busse ausgeliehen von anderen Vereinen und wollen einen Bus komplett zur Verfügung haben, der dem Verein gehört."

Mitglieder des Hilfebusses sind immer dienstags und freitags unterwegs, um an Stationen wie dem Hauptbahnhof haltzumachen.

Ein eigener Bus, der dem Verein gehört, hätte einige Vorteile: "Das Ziel ist, flexibler und unabhängiger die Routen zu gestalten und die Fahrten an die Bedarfe besser anzupassen", so Spendeninitiatorin Linda Bielig (24).