Chemnitzer IHK-Boss kritisiert Bau-Verzögerungen auf Strecke Chemnitz-Leipzig

Chemnitz - Einfach nur traurig: Die Chemnitzer müssen noch viele Jahre auf eine moderne Zugverbindung nach Leipzig warten. Die Strecke wird frühestens 2035 ausgebaut . Ein fatales Zeichen – findet auch der Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, Christoph Neuberg (51).

Christoph Neuberg (51), Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, fordert weniger Bürokratie beim Ausbau der Strecke Chemnitz-Leipzig. © Kristin Schmidt

Seit Jahren fordern Wirtschaft, Kommunen und Verbände einen schnellen zweigleisigen Ausbau der Strecke. Zudem sollen endlich Oberleitungen gebaut werden.

Doch das wird dauern – der Südabschnitt zwischen Chemnitz und Geithain soll erst 2035 fertig sein. Baubeginn ist für 2032 geplant, ursprünglich sollte es nach dem Kulturhauptstadtjahr losgehen. Für den restlichen Teil der Strecke gibt's bislang kein Datum.

Ein Desaster, auch für die Wirtschaft in Chemnitz. IHK-Boss Christoph Neuberg spricht Klartext: "Lachen oder Weinen? Es fällt immer schwerer, diese unfassbaren Rückschläge beim Streckenausbau wegzustecken und dennoch weiter daran zu arbeiten."

Neuberg beklagt die langen Planungszeiten. "Allein die Planung im Nordabschnitt soll – Stand 2024! – eine Dreiviertelmilliarde Euro kosten."

Er fordert: "Wir brauchen dringend eine umfassende Abrüstung im Bereich der Auflagen und Regularien für den Ausbau öffentlicher Infrastrukturen! Letztlich geht es hier nicht um den Turmbau zu Babel, sondern wir beabsichtigen lediglich die Ertüchtigung einer vorhandenen und im Betrieb befindlichen Bahnstrecke!"