Änderungen bei der MRB: Hier fahren Busse statt Züge

Chemnitz/Riesa/Freiberg - Bauarbeiten sorgen in den kommenden Wochen bei der Mitteldeutschen Regiobahn wieder für Änderungen auf mehreren Linien.

Auf der MRB-Linie RB45 von Chemnitz nach Elsterwerda müssen die Fahrgäste zwischen Riesa und Gröditz in Busse umsteigen. © Kristin Schmidt

Auf der Linie RB45, Chemnitz-Elsterwerda, müssen die Fahrgäste bis Anfang April zwischen Riesa und Gröditz vom Zug in Busse umsteigen. Grund dafür sind Gleiserneuerungsarbeiten sowie komplexe Bauarbeiten im Bahnhof Wülknitz. Die Maßnahme hat bereits am gestrigen Freitag begonnen.

Die Züge entfallen zwischen 8 und 18 Uhr. Alle anderen Züge fahren ohne Änderungen. Am 2. April entfallen zwischen 6 und 21 Uhr alle Züge in dem Abschnitt.

"Für alle entfallenden Leistungen wird im Ausfallabschnitt ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Außerdem verkehren dann die Züge zwischen Elsterwerda und Gröditz (bei Riesa) in früherer beziehungsweise späterer Lage", teilte die Mitteldeutsche Regiobahn mit.

Ab dem 7. März sind auch auf den Linien RE3 und RB30 Busse statt Bahnen unterwegs. Im Abschnitt zwischen Niederwiesa und Freiberg finden bis zum 16. März Weichenerneuerungsarbeiten statt.