Änderungen bei der MRB: Hier fahren Busse statt Züge
Chemnitz/Riesa/Freiberg - Bauarbeiten sorgen in den kommenden Wochen bei der Mitteldeutschen Regiobahn wieder für Änderungen auf mehreren Linien.
Auf der Linie RB45, Chemnitz-Elsterwerda, müssen die Fahrgäste bis Anfang April zwischen Riesa und Gröditz vom Zug in Busse umsteigen. Grund dafür sind Gleiserneuerungsarbeiten sowie komplexe Bauarbeiten im Bahnhof Wülknitz. Die Maßnahme hat bereits am gestrigen Freitag begonnen.
Die Züge entfallen zwischen 8 und 18 Uhr. Alle anderen Züge fahren ohne Änderungen. Am 2. April entfallen zwischen 6 und 21 Uhr alle Züge in dem Abschnitt.
"Für alle entfallenden Leistungen wird im Ausfallabschnitt ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Außerdem verkehren dann die Züge zwischen Elsterwerda und Gröditz (bei Riesa) in früherer beziehungsweise späterer Lage", teilte die Mitteldeutsche Regiobahn mit.
Ab dem 7. März sind auch auf den Linien RE3 und RB30 Busse statt Bahnen unterwegs. Im Abschnitt zwischen Niederwiesa und Freiberg finden bis zum 16. März Weichenerneuerungsarbeiten statt.
Es wird folgende Änderungen geben:
Züge der Linie RE3 zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Dresden-Neustadt werden ohne Zwischenhalt umgeleitet
durch die Umleitung fahren keine Züge in den Abschnitten Chemnitz Hauptbahnhof – Niederwiesa und Dresden-Neustadt – Dresden-Plauen – Freiberg
der RE3 in Richtung Dresden-Neustadt startet ab Zwickau Hauptbahnhof und hat bis Chemnitz frühere Abfahrtszeiten
Von Hof aus fahren die Bahnen des RE3 nur bis Zwickau und ab dort als RB30 bis Niederwiesa (ausgenommen die Zugnummern 74033 und 74035)
in die Gegenrichtung fahren die Züge von Dresden-Neustadt bis Hof durchgehend, mit Ausnahme der Zugnummer 74034, die ab Chemnitz Hauptbahnhof weiter als RB30 nach Zwickau fährt
die Verbindung RB30 verkehrt zwischen Zwickau und Niederwiesa sowie Freiberg und Dresden-Plauen/Dresden-Neustadt planmäßig
Zwischen Niederwiesa und Freiberg ist zudem bei der Verbindung RB30 Ersatzverkehr unterwegs, der alle Haltepunkte bedient. "In den späten Abendstunden verkehren einzelne Fahrten von/bis Chemnitz Hauptbahnhof. Die letzte Fahrt des Tages ab Niederwiesa Richtung Freiberg wird verlängert bis Dresden Hauptbahnhof", so die Mitteldeutsche Regiobahn.
Titelfoto: Kristin Schmidt