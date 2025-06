12.06.2025 07:56 Sperrungen, Halteverbote, Tempo 30 in der Chemnitzer City: Einschränkungen zum Kosmos

Am Wochenende findet in Chemnitz das KOSMOS-Festival statt. Daher sind zahlreiche Sperrungen nötig. Auch Tempo 30 gilt auf einigen Straßen in der Innenstadt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Wegen des am Wochenende stattfindenden KOSMOS-Festivals sind in der Chemnitzer Innenstadt umfangreiche Verkehrseinschränkungen nötig. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird, wo Halteverbote sind und auf welchen Straßen Tempo 30 gilt. Alles in Kürze Theunertstraße in Chemnitz ist bereits gesperrt

Weitere Straßen werden ab Freitag gesperrt

Tempo 30 auf Hartmann-, Leipziger- und Reichsstraße

Halteverbote in mehreren Straßen und auf Parkplätzen

Öffentlicher Nahverkehr wird empfohlen Mehr anzeigen Die Theunertstraße ist zwischen Promenadenstraße und Schloßstraße voll gesperrt. © Claudia Ziems Es sind zahlreiche Programmpunkte vor allem im Gebiet Erich-Schmidt-Straße, Promenadenstraße, Theunertstraße, Schloßstraße, Schloßteichstraße und Matthesstraße sowie auf dem Theaterplatz geplant. Seit Mittwoch ist bereits die Theunertstraße zwischen Promenadenstraße und Schloßstraße voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag, 16. Juni, circa 18 Uhr. Ab Freitag, 8 Uhr werden dann bis Montag, 16. Juni circa 18 Uhr folgende Straßen bzw. -abschnitte voll gesperrt: Chemnitz Lokal Wie eine Skisprung-Legende laufend gegen den Krebs kämpft Promenadenstraße zwischen Theunertstraße und Arndtplatz

Erich-Schmidt-Straße

Matthesstraße zwischen Leipziger Straße und Bergstraße

Schloßteichstraße zwischen Bergstraße und Hechlerstraße

Bergstraße zwischen Matthesstraße und Hartmannstraße

Schloßstraße zwischen Theunertstraße und Arndtstraße Am Freitag wird von 17 bis circa 23 Uhr die Straße der Nationen zwischen Carolastraße und Brückenstraße in Fahrtrichtung Brückenstraße gesperrt. Sperrungen und Tempo 30 Auf der Hartmannstraße, Leipziger Straße und Reichsstraße gilt wegen des Kosmos eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30. (Archivbild) © Ralph Kunz Von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, circa 22 Uhr sind folgende Straßen bzw. -abschnitte voll gesperrt: Hechlerstraße zwischen Salzstraße und Schloßteichstraße

Schloßteichstraße zwischen Hechlerstraße und Promenadenstaße

Promenadenstraße zwischen Schloßteichstraße und Arndtplatz

Seumestraße zwischen Nordstraße und Promenadenstraße

Georgstraße zwischen Nordstraße und Promenadenstraße

Arndstraße zwischen Schloßstraße und Promenadenstraße

Arndtplatz

Schloßstraße zwischen Arndtstraße und Theunertstraße Ab Freitag, 8 Uhr bis Montag, circa 18 Uhr ist die Salzstraße zwischen Hechlerstraße und Schönherrstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Chemnitz Lokal Chemnitz: Neue Lärmschutzwand soll Südring beruhigen Das Veranstaltungsgelände ist für jeglichen Fahrverkehr gesperrt, das betrifft diese Straßen bzw. -abschnitte: Mathesstraße zwischen Leipziger Straße und Bergstraße

Bergstraße zwischen Mathesstraße und Hartmannstraße

Schloßteichstraße zwischen Bergstraße und Promenadenstraße

Promenadenstraße zwischen Hartmannstraße und Schloßteichstraße

Schloßstraße zwischen Hartmannstraße und Arndtstraße

Seumestraße zwischen Nordstraße und Promenadenstraße

Arndtplatz

Arndtstraße zwischen Schloßstraße und Promenadenstraße

Georgstraße zwischen Nordstraße und Promenadenstraße

Straße der Nationen zwischen Carolastraße und Brückenstraße in Fahrtrichtung

Brückenstraße Achtung! Autofahrer sollten aufpassen, denn auf der Hartmannstraße, Leipziger Straße und Reichsstraße gilt aufgrund der Nähe zum Veranstaltungsgelände eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30. "Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung wird im Bereich Hartmannstraße durch das Ordnungsamt kontrolliert", teilte die Stadt mit. Die Sperrungen könnt Ihr über die Mühlenstraße - Theaterstraße - Hartmannstraße - Leipziger Straße umfahren. Halteverbote und Parkmöglichkeiten Auch am Parkplatz Hartmannstraße werden Halteverbote aufgestellt. © Ralph Kunz Halteverbote werden auf der Brückenstraße (Stumpf), Arndtstraße, Arndtplatz, Schloßstraße, Theunertstraße, Promenadenstraße, Erich-Schmidtstraße, Schloßteichstraße, Matthesstraße sowie auf den Parkplätzen Schloßberg und Hartmannstraße (gegenüber Polizei) aufgestellt. Die Halteverbote gelten in diesen Straßen bzw. Abschnitten: seit Mittwoch, 6 Uhr: Theunertstraße

ab Donnerstag, 6 Uhr: Promenadenstraße zwischen Schloßteichstraße und

Seumestraße

ab Freitag, 6 Uhr: Promenadenstraße, Erich-Schmidt-Straße, Schloßteichstraße, Matthesstraße, Bergstraße, Arndtstraße, Brückenstraße (Stumpf), Parkplatz Schloßberg, Parkplatz Hartmannstraße (gegenüber Polizei)

ab Freitag, 17 Uhr: Promenadenstraße zwischen Hartmannstraße und Theunertstraße, Schloßstraße, Salzstraße

ab Samstag, 6 Uhr: Hechlerstraße zwischen Winklerstraße und Salzstraße Die Halteverbote sind laut Stadt zwingend einzuhalten, es werden Kontrollen durchgeführt. Es wird empfohlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Solltet Ihr doch mit dem Auto anreisen, könnt Ihr auf den nicht durch die Sperrung betroffenen Innenstadtparkplätzen, den P+R Parkplätzen und auf dem Parkplatz Lise-Meitner-Straße parken. Am Anreisetag wird der Veranstalter in den sozialen Medien Anreisende über aktuelle Parkmöglichkeiten und mögliche Überfüllungen von Parkplatzflächen informieren. Für Anwohner mit gültigen Anwohnerparkausweisen im Bereich der Sperrungen steht der Hartmannplatz als Ausweichfläche zur Verfügung. Außerdem können Anwohner mit gültigem Bewohnerparkausweis für den jeweiligen Bereich in diesem Zeitraum auch in allen anderen Quartieren der Bewirtschaftungszonen parken. Die CVAG gibt Änderungen im ÖPNV aufgrund der Sperrungen unter www.cvag.de bekannt.

Titelfoto: Claudia Ziems