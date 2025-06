So kommt ihr stressfrei durchs Chemnitzer "Kosmos"-Festival

Chemnitz - Das "Kosmos" steht in den Startlöchern: Von Freitag bis Sonntag verwandelt das Festival die gesamte Chemnitzer Innenstadt in eine riesige Open-Air-Bühne .

Damit Ihr beim dreitägigen Spektakel nicht den Überblick verliert, hat TAG24 Festival-Sprecher Ernesto Uhlmann (29) gefragt, wie Ihr Euch vor Ort zurechtfindet, wo Ihr am besten parken könnt und was sich die Macher nach der Gastro-Kritik im Vorjahr einfallen ließen.

Ob Top-Acts wie "Deine Freunde" und "Juli" oder spannende neue Formate - für jeden ist was dabei.

Mehr als 250 Programmpunkte an 70 Standorten von Theaterplatz über Schlossteich bis zum Garagencampus laden zu kostenlosen Konzerten, Diskussionen, Theater, Tanz und Kultur .

Anwohner dürfen mit Ausweis auf dem Hartmannplatz parken. Für alle anderen gilt: normale Innenstadt-Parkhäuser oder die sechs kostenlosen Park-&-Ride-Plätze nutzen. Beispielsweise in Hutholz (Endstelle Straßenbahn 4/5) mit etwa 130 Stellplätzen, Südring/Stollberger Straße (117 Plätze), Chemnitz-Center (120 Plätze) Bernsdorf (Eislebener Straße, rund 45 Plätze).

2. Wie komme ich am besten hin - und wieder zurück?

Am Samstag konzentriert sich das Programm rund um den Schlossteich. Große Orientierungskarten mit den Programmpunkten stehen an allen Zugängen. Auf kosmos-chemnitz.de/de/zeitplan kann man sich seinen eigenen Festivalplan erstellen.

Das Kosmos-Festival findet von Freitag bis Sonntag in der Innenstadt und rund um den Schlossteich statt. © imago/Fotostand

4. Wie sieht das Gastro-Angebot aus?

Nach den langen Schlangen im Vorjahr wurde "massiv aufgestockt", verspricht Uhlmann. Mehr Getränkewagen, mehr Essensstände, keine zentralen Hotspots mehr.

Zusätzlich profitieren Besucher von der offenen Struktur: "Man kann sich auch was mitbringen oder in der Stadt einkaufen, nur Glasflaschen sind verboten. Der Eintritt ist schließlich frei!"

5. Was kostet ein Bier?

Kosten bewegen sich auf Festival-Niveau. "Vergünstigt ist es nicht, aber es gibt auch keine Wucherpreise. An allen Getränkewagen gelten dieselben Preise", so Uhlmann. Genaue Zahlen nannte er nicht, aber: Humane Preise sind zugesagt.

6. Wie finde ich mich zurecht?

"Wir haben an allen Hauptzugängen große Karten und Programmübersichten", so Uhlmann. Helfer unterstützen bei Fragen. Auch am Hauptbahnhof gibt es bereits Programmflyer. Eine App gibt es nicht - die Website sei dafür "bestens aufgestellt".

7. Was sind die Highlights und wie werden sie kommuniziert?

"Musikalische Headliner bewerben sich quasi selbst", sagt Uhlmann. Wer tiefer eintauchen will: "Unsere Website hebt besondere Programmpunkte wie die Band 'Juli' oder das Konzert der Robert-Schumann-Philharmonie mit 'Blond' hervor."

Generell gilt: einfach treiben lassen! "Man entdeckt beim 'Kosmos' immer Neues, das ist ja gerade der Reiz."