Spurensuche nach Autohaus-Brand in Chemnitz: Löste eine Rakete das verheerende Feuer aus?

In der Neujahrsnacht war in der Werkstatt ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen vernichteten die Halle und 20 Fahrzeuge des Autohauses sowie von Kunden. Den Gesamtschaden schätzen Polizei und Betrieb auf rund 15 Millionen Euro.

Trotz vier weiterer Standorte in Oberlungwitz, Freiberg, Dresden und Annaberger Straße in Chemnitz will Dominik Fugel die Arbeit in Mittelbach nicht unterbrechen: "Das ist unsere Zentrale seit 1990."