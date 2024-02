Stadt Chemnitz sucht Wahlhelfer: So viel Geld gibt's für diese wichtige Tätigkeit

In Chemnitz stehen in diesem Jahr drei Wahlen an. Daher werden nun Wahlhelfer gesucht. © Kristin Schmidt

Am 9. Juni 2024 finden die Europa- und Kommunalwahlen statt, am 1. September folgt dann die Landtagswahl in Sachsen. Für diese Wahlen braucht es Freiwillige, die in den Wahllokalen für Recht und Ordnung sorgen.

Die Aufgaben: im Wahllokal mithelfen und anschließend die Stimmen auszählen.

Wahlhelfer können alle Personen sein, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und mindestens 18 Jahre alt sind. Für die Europa- und Kommunalwahlen müssen Wahlhelfer mindestens drei Monate vor dem Wahltag einen Hauptwohnsitz in Chemnitz haben.

Für die Landtagswahl gilt: Der Hauptwohnsitz muss seit mindestens drei Monaten innerhalb Sachsens liegen. Wer als Wahlhelfer tätig werden möchte, kann sich unter www.chemnitz.de/wahlhelfer anmelden.

Als Wahlhelfer bekommt Ihr natürlich auch eine Entschädigung. Wie viel Geld es gibt, hängt von Eurer Tätigkeit ab.

So erhalten Wahlvorsteher zur Europa- und Kommunalwahl 60 Euro, stellvertretende Wahlvorsteher 50 und Beisitzer 45 Euro. Zur Landtagswahl im September gibt es etwas weniger, da erhalten Beisitzer 35 Euro, der Wahlvorsteher 50 Euro und der stellvertretende Wahlvorsteher 40 Euro.