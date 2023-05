Stadt Chemnitz warnt vor dieser Pflanze: Schwere Verbrennungen und Atemnot möglich!

Riesenbärenklau mit Blüte am Wasserturm Ebersdorf. Typisch sind die stark eingeschnittenen und sehr spitz auslaufenden Blätter. © UNB Chemnitz

Daher bekämpft das Umweltamt der Stadt Chemnitz den sogenannten "Riesenbärenklau" überall im Stadtgebiet.

Wer solch eine Pflanze auf seinem Grundstück hat, wird vom Umweltamt aufgefordert, sie innerhalb einer angemessenen Frist fachgerecht zu entfernen.

"Alle Pflanzenteile, aber vor allem die Blüten- und Samenstände sowie die ausgegrabene rübenartige Wurzel müssen im Neophyten-Container auf dem Wertstoffhof Weißer Weg entsorgt werden", teilte die Stadt mit.

Wer den Riesenbärenklau irgendwo entdeckt, sollte den Standort und die Anzahl der Pflanzen an die Untere Naturschutzbehörde melden. Das könnt Ihr telefonisch unter 0371/48836-02 oder -03 oder per E-Mail an umweltamt.naturschutz@stadt-chemnitz.de (mit Angabe einer Kontaktmöglichkeit) machen.

Auch an die Servicenummer 115 könnt Ihr Euch wenden.