Promi-Fußball in Berlin: Chemnitzer OB Schulze voll motiviert, aber wenig trainiert

Chemnitz - Berlin , wir kommen! In gut einem Monat steigt in der Hauptstadt das Fußballspiel zwischen den Chemnitz All Stars und dem FC Bundestag Berlin . Die Vorbereitungen für das Event laufen auf vollen Touren, kurz vor dem Wochenende haben sich Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) und das Team " Chemnitz 2025 " noch einmal den Fotografen gezeigt.

Die Nummer 1 der Chemnitz All Stars: OB Sven Schulze (52, SPD) kickt gegen den Ball. © Ralph Kunz

Das Stadtoberhaupt läuft mit der Rückennummer 1 auf und wird außerdem in der Startelf stehen: "Ich bin sicherlich einer der am wenigsten trainierten Spieler. Dass ich trotzdem in der Startelf stehe, ist eine Ehre, aber auch ein Druck. Ich versuche, nicht so viele Fehler zu machen."



Die Idee für diese besondere Kulturhauptstadt-Werbung in Berlin kam vom Bundestagsabgeordneten Frank Müller-Rosentritt (41, FDP): "Als ich gesehen habe, wie viele Leute mitmachen wollen, wusste ich, dass es eine Super-Idee ist. Innerhalb wirklich kürzester Zeit haben viele Prominente zugesagt, die auch noch Fußball spielen können. Schon vor unserer Startelf würde jede Mannschaft zittern."

25 prominente Chemnitzer gehören zum Team "Chemnitz 2025", trainiert von CFC-Legende Ulf Mehlhorn (55).