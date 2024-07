Ständig Lärm: Chemnitzer Nachbarschafts-Zoff "feiert" 5. Jahrestag

Die Nachbarn beschweren sich seit fünf Jahren über Lärm, aber nichts ändert sich. © Maik Börner

Tatort ist der Innenhof an der Carl-von-Ossietzky-/Lutherstraße. "Seit 2019 treffen sich bis zu zehn Anwohner jeden Abend am Pavillon mit Bier, lachen und reden. Das schallt so laut im Hof, dass oft bis Mitternacht nicht an Nachtruhe zu denken ist."



Dietze führt seit fünf Jahren Lärmprotokolle, lässt sie auch von genervten Nachbarn unterschreiben und marschiert damit zum Ordnungsamt.

Doch das Rathaus greift nicht ein, verweist auf Paragraf 8 der Polizeiverordnung, nach der nur technisch erzeugter Lärm eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Dagegen steht Paragraf 7: "Die Nachtzeit umfasst die Zeit von 22 bis 6 Uhr. In dieser Zeit sind alle Handlungen, die geeignet sind, die Nachtruhe mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu stören, zu unterlassen."