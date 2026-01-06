Standesamt zieht Bilanz: Das sind die beliebtesten Baby-Namen in Chemnitz

Chemnitz - In Chemnitz wurden im vergangenen Jahr 2579 Kinder geboren, knapp 130 Geburten weniger im Vergleich zu 2024. Die beliebtesten Namen waren Emilia und Emil - beide wurden 21-mal vergeben.

Emilia und Emil waren 2025 die beliebtesten Vornamen in Chemnitz. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Danach folgten Emma, Sophie und Mia bei den Mädchen sowie Noah, Oskar und Theo bei den Jungen. Die Zahlen stammen aus dem Standesamt, das alle Geburten der Stadt erfasst und beurkundet.

Im Klinikum Chemnitz kamen vergangenes Jahr insgesamt 1204 Kinder zur Welt, davon 604 Mädchen und 600 Jungen. Außerdem wurden im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein 1267 Kinder geboren, davon 620 Jungen und 669 Mädchen.

Die Kliniken sind für alle Fälle gut ausgestattet: Früh- und Risikogeburten und unterstützt von interdisziplinären Teams aus Ärzten, Hebammen, Pflegern und Spezialisten.