Stolpergefahr! Gibt's bald feste Plätze für E-Scooter in Chemnitz?

Chemnitz - E-Scooter sind flexible, umweltfreundliche Transportmittel - aber auch gefährliche Stolperfallen und das Stadtbild verschandelnde Hindernisse. Paris verbannt die Roller deshalb ab September radikal, Leipzig schreibt feste Parkplätze vor - und auch in Chemnitz soll es mehr Regeln geben.

Für Blinde und Sehbehinderte wie Lars Geither (45) sind an Hauswänden abgestellte E-Scooter ein gefährliches Hindernis. © Maik Börner

Das wünscht sich beispielsweise der Blinden- und Sehbehindertenverband. "Elektroroller sind für Sehbehinderte ein Riesenproblem, weil sie überall im Weg herumstehen. Häufig an Ampelpfosten, Haltestellen oder an Hausmauern gelehnt", sagt Vorstandsmitglied Lars Geither (45).

"Viele Nutzer halten sich nicht an die Regeln. Deshalb wären festgelegte Abstellorte wie in Leipzig wünschenswert", so der 45-Jährige.



Falsch abgestellte E-Scooter werden kaum kontrolliert. "Weder im Bereich der Verkehrsüberwachung noch im Stadtordnungsdienst sind die personellen Ressourcen vorhanden, um routinemäßige Kontrollen durchzuführen", teilt die Stadtverwaltung mit.

Bedienstete würden nur zur Gefahrenabwehr oder bei konkreten Behinderungen tätig, die im Rahmen der Streifentätigkeit auffallen.