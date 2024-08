25.08.2024 18:36 1.546 Straßensperrung nach Wasserrohrbruch in Chemnitz

In der Blankenauer Straße in Chemnitz kam es am heutigen Sonntagnachmittag zu einem Wasserrohrbruch!

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am heutigen Sonntagnachmittag kam es in Chemnitz zu einem Wasserrohrbruch! In Höhe des Viadukts stand am heutigen Sonntagnachmittag die Blankenauer Straße teilweise unter Wasser. © Jan Härtel/Chempic Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Feuerwehr sowie die Polizei gegen 16 Uhr in die Blankenauer Straße gerufen. Zwischen der Glösaer Straße und Christian-Wehner-Straße drang bereits an mehreren Stellen Wasser durch die Fahrbahn. Grund dafür ist offenbar ein Wasserrohrbruch. Da sich die Fahrbahn bereits angehoben hatte, wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Chemnitz Lokal Neues Leben in den alten Mauern der Chemnitzer "Fabrik" Wie lange die Straße nun gesperrt sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Fahrzeugbesitzer, die im Bereich der Blankenauer Straße Höhe Hausnummer 71 ihre Fahrzeuge geparkt haben, werden von der Polizei gebeten, sich am Ort zu melden und ihre Autos umzuparken.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic