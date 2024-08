26.08.2024 16:41 27.703 Straßensperrung nach Wasserrohrbruch in Chemnitz: Auch ÖPNV betroffen

In der Blankenauer Straße in Chemnitz kam es am heutigen Sonntagnachmittag zu einem Wasserrohrbruch!

Von Sarah Fuchs, Sebastian Gogol

Chemnitz - Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es in Chemnitz zu einem Wasserrohrbruch! In Höhe des Viadukts stand am gestrigen Sonntagnachmittag die Blankenauer Straße teilweise unter Wasser. © Jan Härtel/Chempic Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Feuerwehr sowie die Polizei gegen 16 Uhr in die Blankenauer Straße gerufen. Zwischen der Glösaer Straße und Christian-Wehner-Straße drang bereits an mehreren Stellen Wasser durch die Fahrbahn. Grund dafür ist offenbar ein Wasserrohrbruch. Da sich die Fahrbahn bereits angehoben hatte, wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Chemnitz Lokal Stadt Chemnitz ehrt langjährige Mitarbeiter Laut einer eins-Sprecherin sei Materialermüdung der Auslöser des Schadens. Die Wasserversorgung in der betroffenen Gegend musste vorübergehend unterbrochen werden, konnte jedoch inzwischen wiederhergestellt werden. Anwohner wurden währenddessen mit Wasserwagen versorgt. Auch der ÖPNV ist betroffen: Die CVAG-Linie 22 wird aufgrund der Sperrung über die Nord- und Blankenburgstraße umgeleitet. Die Schadensbeseitigung wird voraussichtlich bis zum 6. September dauern. Erstmeldung: 25. August, 18.30 Uhr; letzte Aktualisierung: 26. August, 16.41 Uhr

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic