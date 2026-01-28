 3.175

Streit in Chemnitzer Bazillenröhre eskaliert: Polizistin als "Schl***e" betitelt

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der Bazillenröhre am Chemnitzer Hauptbahnhof ist am Dienstagabend ein Streit eskaliert. Die Polizei musste eingreifen.

In der Bazillenröhre kam es zu einem heftigen Streit zwischen zwei Personen. (Archivbild)  © Ralph Kunz

Ein Security-Mitarbeiter hatte gegen 21 Uhr die Bundespolizei über die körperliche Auseinandersetzung informiert.

Eine Streife trennte daraufhin einen 20-jährigen Türken und einen 23-jährigen Libyer.

Die beiden wurden auf die Dienststelle gebracht. "Dabei verhielt sich der türkische Staatsangehörige sehr aggressiv, beleidigte mehrfach eine Beamtin mit den Worten 'Du Schl***e' und trat gegen eine Tür", teilte die Bundespolizei weiter mit.

Videoaufnahmen zeigten, dass die Männer sich zuvor geschlagen und getreten haben. Der 20-Jährige soll auch noch auf den am Boden liegenden 23-Jährigen eingetreten haben. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von 1,6 Promille.

Der 23-Jährige wurde wegen einer Knieverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Beide bekamen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Der 20-Jährige bekam außerdem eine Anzeige wegen Beleidigung.

