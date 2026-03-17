Chemnitz: ALDI zieht aufs Gelände der Sparkasse in Siegmar

Chemnitz - ALDI zieht in Chemnitz weiter westwärts: In Siegmar wird auf dem Gelände der alten Sparkasse an der Zwickauer Straße ein neuer, deutlich größerer Markt entstehen. Der zuständige Fachausschuss hatte dem nächsten Planungsschritt bereits Anfang März zugestimmt.

Der ALDI auf der Zwickauer Straße in Schönau soll nach Siegmar in die leer stehende Sparkasse umziehen. © Kristin Schmidt

Den bisherigen Markt in Schönau will ALDI aufgeben, doch was soll aus dem alten Standort neben Leitermann werden? Die Pressestelle von ALDI Nord ließ eine TAG24-Anfrage dazu unbeantwortet. Und auch im Rathaus kann bisher niemand sagen, wie es weitergeht: "Zum Grundstück und Gebäude an der Zwickauer Straße 247b liegen noch keine Informationen zu einer möglichen Nachnutzung vor."

Das sorgt für Unruhe. Denn vielen Chemnitzern geht es nicht nur um einen neuen Discounter, sondern auch um die Frage, was mit dem alten Kasten passiert. Einfach stehen lassen? Umnutzen? Noch ein Leerstand? Oder am Ende doch jahrelang Stillstand?

Sicher scheint nur: Das Gebäude wird wohl kaum abgerissen und in eine grüne Wiese zurückverwandelt. Genau daran entzündet sich jetzt die Kritik.