Chemnitz bekommt Millionen vom Sondervermögen: Das will sich das Rathaus alles leisten

Chemnitz - Von den 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur aus Berlin soll Sachsen knapp fünf Milliarden bekommen. Inzwischen ist auch klar, was davon in Chemnitz hängenbleibt: Bis 2036 überweist der Bund pro Jahr 15,7 Millionen Euro an die Stadt. Für die Rathausspitze ist das alles andere als ein goldener Investitionsregen.

OB Sven Schulze (54, SPD) hat den Ratsfraktionen die Rathaus-Vorschläge für die "Bundesmilliarde" bereits vorgestellt. © Ralph Kunz

"Wir bekommen zwar Gelder, aber es ist keine Wundertüte", sagte OB Sven Schulze (54, SPD) am Dienstag. "Wir müssen an mehreren Stellen ausfallende Landesmittel ersetzen."

Konkret heißt das: Nur knapp neun Millionen Euro kann Chemnitz im Jahr nach eigenem Willen verbauen. Die restlichen sieben Millionen Euro gehen fürs Löcherstopfen drauf - frühere Finanzspritzen vom Land müssen so ersetzt werden.

Besonders bitter: Für jedes Projekt daraus muss die Stadt auch noch 40 Prozent der Kosten über Kredite selbst aufbringen.

Finanzbürgermeister Ralph Burghart (55, CDU) machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. "Es ist viel zu wenig Geld auf dem Markt, um entscheidend etwas zu bewegen", sagte er. Die Summe sei "weit weg von dem, was wir für erforderlich halten".