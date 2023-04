TAG24 fragt nach: Warum verlassen junge Menschen Chemnitz?

Angelina Kießling (19) glaubt, dass das aktuelle Image von Chemnitz junge Leute abschreckt. © Kristin Schmidt

Angelina Kießling (19), stellvertretende Juso-Vorsitzende in Chemnitz, studiert an der TU für das Grundschullehramt. Sie möchte in Chemnitz bleiben, mahnt aber: "Es ist relativ wenig los in Chemnitz, die Clubs müssten ausgebaut werden." Zudem gab sie an, dass junge Leute noch immer das Image von Chemnitz als rassistische Stadt abschrecke.

Ähnlich sieht es Juso-Vorsitzender Max Lindner (22), für den auch die Altersstruktur der Bevölkerung ein Grund ist, warum junge Leute von Chemnitz abgeschreckt sind: "Wenn ich in Leipzig oder Dresden in der Straßenbahn unterwegs bin, sehe ich vor allem Menschen in meinem Alter. In Chemnitz sind dies fast nur Ältere."

Als Plus gibt er an, dass die Wohnungsverfügbarkeit in Chemnitz für junge Menschen noch sehr gut und die Mieten moderat seien. "Man kann in Chemnitz durchaus was trinken gehen, aber wenn man nicht im Zentrum wohnt, kommt man da schwer rein und wieder raus, da Busse und Bahnen zu unregelmäßig fahren."

Laut Szenarien könnte Chemnitz bis 2035 mehr als 16.000 Einwohner verlieren - also 6,6 Prozent weniger als 2021. Ein Grund: Es gibt mehr Sterbefälle als Geburten. Chemnitz ist damit die einzige Großstadt in Sachsen, die laut Bevölkerungsprognosen an Einwohnern verliert.