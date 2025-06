TAG24-Test offenbart massive Probleme bei Fahrradboxen in Chemnitz

Chemnitz - Die Nutzung der drei Fahrradboxen in Chemnitz dümpelt weiter vor sich hin. Nun zeigt sich: Es gibt noch ein ganz anderes Problem - die Kartenzahlung funktioniert kaum. TAG24 machte den Praxistest, gemeinsam mit Grünen-Stadtrat Joseph Israel (26). Mit ernüchterndem Ergebnis.

Stadtrat Joseph Israel (26, Grüne) kritisiert die technischen Probleme an den Fahrradboxen. © Maik Börner

Aktuell ist die Buchung nur direkt vor Ort möglich. Eine frühere Online-Zahlfunktion wurde laut Rathaus abgeschafft wegen zu hoher Transaktionsgebühren an den Betreiber Locktec.

Vor Ort soll eigentlich kontaktloses Bezahlen oder das Einstecken der Karte möglich sein. Doch genau hier hakt es offenbar massiv. "Das Problem mit den Zahlungsabbrüchen existiert schon länger", meint Israel.

An der Box in der Straße der Nationen probierte er es selbst mit mehreren Kreditkarten. Beim ersten Versuch: Abbruch. Beim zweiten: wieder nichts. Von rund zehn Zahlungen klappte am Ende nur eine.

"Gerade wenn man es eilig hat, ist das extrem ärgerlich. Nutzerfreundlichkeit geht anders", so der Stadtrat.