Grüne Stadträtin macht den Test: Wie gut sind die neuen Fahrradboxen in Chemnitz wirklich?

Chemnitz - Kompliziert, falsch gebaut, keine Nachfrage - an den neuen Fahrradboxen in der Chemnitzer Innenstadt , am Hauptbahnhof und der TU entzündet sich seit der Eröffnung Ende 2023 heftiger Streit. TAG24 testete die Boxen deshalb mit einer überzeugten Radlerin.

Die Nutzerzahlen für die Fahrradboxen in Chemnitz steigen, sind aber immer noch niedrig. © Ralph Kunz

Im Dezember eröffnete die Stadt die drei Fahrradcontainer mit je 16 Boxen am Hauptbahnhof, an der Uni und vor dem TAG24-Büro. Die Nutzerzahlen steigen, sind aber immer noch niedrig.



In den ersten vier Monaten buchten 100 Nutzer je eine Box, die meisten in der Straße der Nationen (52), fast niemand in der Reichenhainer Straße (4). Rechnerische Auslastung: 1,7 Prozent.

Im April und Mai stieg das Interesse. Alles in allem schlossen bisher 189 Bürger ihr Fahrrad in der Straße der Nationen ein, 114 am Bahnhof und 15 an der TU. Insgesamt macht das 318 Buchungen (3,6 Prozent). Die drei Boxen kosteten 160 000 Euro. Eine Miete für 24 Stunden kommt auf 1,75 Euro.

Kritiker fordern eine längere mögliche Mietdauer als nur einen Tag. Baubürgermeister Michael Stötzer (52, Grüne) sagte eine Prüfung zu. Außerdem plant er nach den Ferien eine Umfrage unter Radfahrern zu Standorten und Benutzerfreundlichkeit der Boxen.