Tausend Tage Nachbarschaft: Chemnitzer Uni-Bib feiert Jubiläum

Chemnitz - Unter dem Motto "Hello Friends" (Hallo Freunde) feierten die TU-Bibliothek in Chemnitz, die Kunstsammlungen und das "Weltecho" am heutigen Mittwoch ihren runden Nachbarschaftsgeburtstag. Denn vor genau tausend Tagen zog die Zentralbibliothek in die Alte Aktienspinnerei.