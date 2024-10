18.10.2024 14:55 8.623 Nachfolger gefunden: Dieses Geschäft zieht in die ehemalige REWE-Filiale in Chemnitz

Die Discountermarke TEDi zieht in die ehemalige REWE-Filiale am Wall in Chemnitz. Wann das Geschäft eröffnet wird, steht allerdings noch nicht fest.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Die Discountermarke TEDi übernimmt die ehemalige REWE-Filiale am Wall in Chemnitz und wird dort auf einer Verkaufsfläche von rund 1100 Quadratmetern ihre Waren anbieten. Dies bestätigte TEDi-Pressesprecherin Chiara Hautkappe auf TAG24-Anfrage.

Die REWE-Filiale am Wall wurde geschlossen. Stattdessen zieht nun die Discountermarke TEDi ein. © Ralph Kunz Entgegen möglicher Spekulationen wird die bestehende TEDi-Filiale an der Chemnitzer Zentralhaltestelle nicht geschlossen. "Die bestehende Filiale hat einen langfristigen Mietvertrag und bleibt somit weiterhin für unsere Kundschaft geöffnet", so Hautkappe. Weitere Standorte in der Stadt seien derzeit nicht geplant. Die Wall-Filiale wird dann die neunte sein.

Obwohl der Wall als ein sozialer Brennpunkt von Chemnitz gilt, sei Chemnitz allgemein ein attraktiver Standort mit guter Erreichbarkeit und einer dynamischen Wirtschaftsstruktur. "Wir möchten unseren Kunden stets nahe sein und ihnen gleichzeitig ein optimales Kauferlebnis bieten", betonte sie. Zu den Umbaukosten wollte TEDi keine Angaben machen. Ein Eröffnungstermin steht vorerst noch nicht fest.

Titelfoto: Ralph Kunz