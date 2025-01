24.01.2025 05:54 Termine für Müllentsorgung nur bis Januar: Was ist beim ASR los?

Der ASR gibt Termine für die Müllentsorgung in Chemnitz nur bis Januar an. Warum ist das so?

Von Raik Bartnik

Chemnitz - TAG24-Leser fragen sich: Was ist beim Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz los? Solche Bilder wie hier auf dem Sonnenberg 2023 soll es im KuHa-Jahr in Chemnitz nicht geben. © Kristin Schmidt Gibt es ab Februar keine Müllentsorgung in Chemnitz mehr? Entsorgungstermine gibt es nur bis Ende Januar, auch auf der ASR-Homepage steht nichts. Ist der ASR etwa pleite? Diese und ähnliche Fragen erreichen TAG24 derzeit. "Keine Sorge", beruhigt Sprecherin Beate Bodnar (57) auf Anfrage. "Die Kulturhauptstadt versinkt nicht im Müll. Die Entsorgungskalender werden Ende Januar zusammen mit den neuen Gebührenbescheiden verschickt. Das machen wir schon seit 30 Jahren so." In einer Bürgerinfo habe es der ASR bereits im Dezember so veröffentlicht. ASR-Sprecherin Beate Bednar (57) verspricht, auch 2025 kommt in Chemnitz die Müllabfuhr wie gewohnt. © Klaus Jedlicka Auf der Homepage sei die Information inzwischen auch verfügbar. Dort finden sich bereits die Feiertagstermine und die Daten für das Schadstoffmobil. Beate Bodnar empfiehlt die Nutzung der ASR-App für das Smartphone. Die Anwendung habe eine Erinnerungsfunktion für die Termine der jeweiligen Wohnadresse.

Titelfoto: Bildmontage: Klaus Jedlicka/Kristin Schmidt