Theater Chemnitz rechnet mit Mega-Andrang: Das ist der Grund

Chemnitz - Die Theater Chemnitz machen Neujahrsputz und räumen den Kostümfundus auf. Was nicht mehr gebraucht wird, soll verkauft werden. Eine seltene Gelegenheit: Zehn Jahre ist der letzte Kostümverkauf her. Seitdem riss die Nachfrage nicht ab.

Die Theater Chemnitz rechnen, ähnlich wie hier vor zwölf Jahren, mit viel Andrang. (Archivfoto) © Sven Gleisberg

Am 17. Januar 2026 verwandelt sich das Hauptfoyer des Spinnbaus von 11 bis 14 Uhr in eine wahre Schatzkammer für Theaterfans, Verkleidungsfreudige und Schnäppchenjäger.

Ob Mittelalter, Barock oder Klassik – aus dem riesigen Fundus warten Kostüme und Kostümteile aus zahlreichen Inszenierungen auf neue Besitzerinnen und Besitzer.

Kleider, Umhänge, Mäntel, Hosen, Jacken, Westen – hier findet garantiert jeder das passende Teil für den nächsten Maskenball, Karneval, die Mottoparty oder einfach ein außergewöhnliches neues Lieblingsstück.