Tiefbauamt will Chemnitzer "Windrose" umsetzen: Wohin mit dem Rosenhof-Mosaik?

Chemnitz - Das Mosaik "Windrose" von Gerhard Klampäckel (1919-1998) gehört seit 1965 zum Rosenhof in Chemnitz. Dieses Jahr wurde es in die Landesdenkmalliste aufgenommen. Weil es Schäden an dem Kunstwerk gibt, soll es nächstes Jahr saniert werden. Nach einer Begehung hat nun das Tiefbauamt vorgeschlagen, in diesem Zuge einen neuen Standort für die Windrose zu finden.