PETA verleiht drei Sterne an Chemnitzer Mensa

Chemnitz - Die Tierschutzorganisation PETA wählte unter anderem die Mensa des Studentenwerks Chemnitz - Zwickau in der Reichenhainer Straße zu den Top-Mensen mit vegan-freundlichem Angebot.

"Neben verschiedenen Pastavariationen gibt es eine wechselnde Auswahl an unterschiedlichen Wokgerichten. Auch dabei sind Optionen wie ein Afrikanischer Erdnusstopf oder gebratene Tofuschnitten 'Florentiner Art' sowie Churros", schwärmt PETA.

In der Reichenhainer Straße werden täglich vegane Hauptgerichte, Vor- und Nachspeisen sowie Snacks angeboten. Außerdem gibt es Aktionstage wie zum Welt-Vegan-Tag.

Das kulinarische Angebot in deutschen Mensen wird meist verhöhnt: Einfallslos und geschmacklos wird es meist beschrieben. Doch die Chemnitzer Mensa konnte zumindest bei PETA punkten und landete mit drei Sternen im guten Mittelfeld.

Bereits zum achten Mal verteilte PETA bundesweit "vegane" Sterne an Mensen. © PETA Deutschland e.V.

"Wer vegane Gerichte wählt, kann auf einfache und gesunde Weise Tierleid verhindern und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt, uns Menschen und die eigene Gesundheit tun", sagt Björn Thun, Fachreferent bei PETA.

Zu den Bewertungskriterien gehören unter anderem das tägliche und vielfältige Angebot an veganen Gerichten sowie die spezielle Schulung des Personals. Auch auf die vegane Auswahl an Vor- und Nachspeisen sowie Snacks geht in die Bewertung mit ein.

In weiteren Kriterien konnte Chemnitz ebenfalls punkten. Denn in die Beurteilung floss außerdem ein, ob ein Vegan-Tag angeboten oder regelmäßig für rein pflanzliche Gerichte geworben wird. Wie sich die jeweilige Mensa im Laufe der Jahre entwickelt hat, spielte auch eine Rolle.

"Ein pflanzenbasiertes Speisenangebot deckt die Ernährungsbedürfnisse und -wünsche vieler Menschen ab, die tierische Produkte ablehnen – sei dies aus ethischen, religiösen, umwelttechnischen oder gesundheitlichen Gründen", Thun weiter.