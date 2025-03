Tödlicher Arbeitsunfall in Chemnitz: Mann stirbt in Kanalisation!

Chemnitz - Schreckliches Drama am Montagnachmittag in Chemnitz: Bei einem Arbeitsunfall in einem Kanal-Schacht kam ein Mann (†55) ums Leben. Weil zu wenig Sauerstoff im Schacht vorhanden war, wurde er offenbar bewusstlos und stürzte ins Wasser. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.