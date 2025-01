Traditionsturnier des TSV Germania: Fußball-Kultklubs in Chemnitz erwartet

Das Turnier, das anfangs in der Schlossteichhalle stattfand, erlangte Kultstatus.

"Das war unsere Art der deutsch-deutschen Annäherung. Wir haben uns einen Verein in Baden-Württemberg gesucht, der auch Germania hieß und gegen den unsere Mannschaften antreten konnten. Daraus entwickelten sich viele private Kontakte unter den Sportlern", erinnert sich der langjährige Vereinsvorsitzende.

Heute heißt das Turnier Harald-Liebers-Cup, unterstützt von der gleichnamigen Firma, die wie die Germania in Altchemnitz Großbehälter und Apparate baut. Hermann Ranft freut das: "Beim Verein und im Turnier wird der Gemeinschaftssinn der Germania in die junge Generation getragen. Ich bin als Zuschauer gern mit dabei."

So wie Turnier und Vereinsname überdauerte auch der Stolz der "Germanen" das Ende des einstigen Vorzeigebetriebes, der bis zu 350 Tonnen schwere und 40 Meter lange Behälter baute: "Wir waren eine Ansammlung hoch qualifizierter Arbeiter, die stolz auf ihr Können waren und zusammengehalten haben wie eine Familie", erzählt Hermann Ranft, der 1954 als Lehrling zur Germania kam und 53 Jahre später die Geschäfte als Sportvereins-Chef aus den Händen gab.

D-Jugendtrainer Andreas Rothe (49, l.) und Vereinsvorsitzender der TSV Germania Thomas Mix (56) richten den Computer für das Chemnitzer Fußball Kultturnier in der Hartmannhalle ein. © Petra Hornig

Der 30. Harald-Liebers-Cup findet am 4. und 5. Januar in der Richard-Hartmann-Halle statt. Am Samstag beginnt das Turnier ab 8.30 Uhr mit den Spielen regionaler Jugendmannschaften.

14 Uhr treten die Traditionsmannschaften unter anderem von Dynamo Dresden, FSV Zwickau, FC Erzgebirge Aue, Chemie Leipzig und dem CFC sowie eine Bundesliga-Auswahl an.

"Mit dabei sind beispielsweise Jürgen Escher, Jörg Illing und Darius Wosz", so Vereinsvorsitzender der TSV Germania, Thomas Mix (56). Der eigentliche Cup startet Sonntag 14 Uhr.

Tickets (4 bis 15 Euro) gibt's bei 11Teamsports in der Inneren Klosterstraße 10.