495 Marathons in 495 Tagen: Diese Läuferin macht am Sonntag halt in Chemnitz

Chemnitz - 495 Marathons in 495 Tagen am Stück: Was nach Wahnsinn klingt, ist für Joyce Hübner (37) der Lauf ihres Lebens. Seit dem 1. Juni ist die Berliner Extremsportlerin in Turnschuhen unterwegs. Am Sonntag führt sie ihr 64. Marathon von Herrenhaide nach Thalheim - mit einem Zwischenstopp in Chemnitz.